Geniet van een ochtendwandeling en onbijt met FERM Westvleteren

Je wandelt samen een vijftal kilometer, om daarna in het Dorpshuis te genieten van een heerlijk ontbijtbuffet. Afspraak op zondag 3 juli om 7.30 uur op het Dorpsplein in Westvleteren. Is wandelen niet aan jou besteed, maar wil je wel komen ontbijten? Geen probleem, dat kan ook. Dan word je om 9 uur verwacht in het Dorpshuis. Of wil je je ontbijt liever komen ophalen of thuis laten leveren? Ook dat zijn mogelijkheden. Laat weten welke formule je wenst via fermwestvleteren@gmail.com. Als je mee gaat wandelen, geef dan ook je telefoonnummer door zodat de organisatie contact kan opnemen bij slecht weer. Volwassenen die geen lid zijn betalen 15 euro en leden 12 euro. De prijs voor kinderen onder 12 jaar bedraagt 6 euro en voor kinderen onder 3 jaar 4 euro. Schrijf je ten laatste in tegen 25 juni. De inschrijving is definitiet na betaling op het rekeningnummer BE20 7383 2302 3156. Meer info vind je op de Facebookpagina.