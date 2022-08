Flessen Trappist Westvleteren krijgen na meer dan 75 jaar opnieuw een etiket

Zuid-West-Vlaanderen Vijf weekend­tips in het zuiden van West-Vlaanderen: volksca­feetjes bezoeken in de Westhoek, batjes doen in Izegem en koetsen bewonderen in Waregem

Het zonnetje schijnt en de temperaturen gaan dit weekend flink de hoogte in. Wij doken voor u terug de activiteitenkalender in en verzamelden we vijf tips uit de Westhoek, de Mandelstreek en de Leiestreek voor het weekend. Vergeet best je zonnecrème niet.

17 juni