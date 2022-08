Flessen Trappist Westvleteren krijgen na meer dan 75 jaar opnieuw een etiket: “We willen de consument zo goed mogelijk informeren”

“Op zich is Trappist Westvleteren met een etiket niets nieuws”, zegt broeder Godfried, prior van de Sint-Sixtusabdij in West-Vleteren. “Ook voor de Tweede Wereldoorlog prijkte al een etiket op onze fles.” Kort na de oorlog ging een deel van de productie van het bier van de abdij onder licentie over naar wat nu de Sint-Bernardusbrouwerij heet. “De flessen die daar werden gevuld droegen ook een etiket. Op de flessen trappistenbieren die binnen de muren van de abdij werden geproduceerd, kleefden we echter geen etiketten. Toen we in 1992 de volledige Trappist Westvleteren-productie opnieuw in eigen handen namen, zorgden we ervoor dat alle noodzakelijke informatie op de kroonkurk werd vermeld.”

Drie versies

Volgens de abdij heeft het invoeren van het nieuwe etiket niets te maken met commerciële motieven. De herintroductie past in de algemene trend om de consument zo volledig mogelijk te informeren. De monniken kozen voor een labelontwerp dat aansluit bij het vertrouwde imago van de trappist. “De etiketten zijn bijna afbeeldingen van de kroonkurken”, aldus de prior. “Er zijn drie versies. Het traditionele beeld werd zo weinig mogelijk aangetast. Wanneer de flessen in de krat staan, zijn de labels zo geplaatst dat ze niet te zien zijn, maar enkel de klassieke, donkere flessen met de kenmerkende ring met het reliëfopschrift ‘Trappistenbier’.”

Volledig scherm Een van de nieuwe etiketten. © RV

Op de etiketten staan naast de naam van het bier en de wettelijk verplichte vermeldingen, symbolen en allergenen ook de volledige ingrediëntenlijst in drie talen, de energiewaarden, het logo met wapenschild van de Sint-Sixtusabdij en een QR-code die verwijst naar de website met de volledige voedingswaardentabel. “We hebben hier 2 jaar aan gewerkt en gingen dus niet over één nacht ijs.”

Uitgangsbord

“Dat zullen ze inderdaad niet hebben gedaan”, zegt Bart Vermeulen, zytholoog (bierkundige) en biergids uit Ieper. “Zeer origineel vind ik het om een afbeelding van de kroonkurk als centraal beeld op het etiket te plaatsen. We kunnen inderdaad wel spreken van een stijlbreuk, want veel bier zonder etiket op de fles is er toch niet. Het oude bierflesje wordt ongetwijfeld een collectorsitem.”

Volgens de bierspecialist is het etiket voor een bier wel degelijk belangrijk. “Voor veel soorten gerstenat is het een uitgangsbord”, zegt Bart Vermeulen. “Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen enkel op basis van een mooi etiket een biertje kopen in de winkel. Veel jonge brouwerijen plaatsen er steeds meer info op. Zo geven sommige etiketten niet alleen aan of het om een blond of bruin bier gaat, maar ook tot welk smaakpallet het bier behoort of met welke gerechten het samengaat. Wist je dat het tussen de paters en brouwerij Sint-Bernardus nog tot een rechtszaak is gekomen omtrent het etiket. De bieren van Sint-Bernardus zijn geen trappisten, onder meer omdat ze niet binnen een abdij worden gemaakt. De brouwerij is wel de enige die haar adres op de fles plaatst: Trappistenweg in Watou. Amerikanen die dat lezen denken dat ze wel degelijk een trappist in handen hebben (lacht).”

Sixpacks

De eerste kratten met geëtiketteerde flessen van zowel Westvleteren Blond, 8 als 12 worden vanaf zaterdag in omloop gebracht. Ook in ontmoetingscentrum ‘In De Vrede’ aan de abdij zullen binnenkort flessen met etiket worden ontkurkt. De sixpacks en thuisgeleverde kratten met gelabelde flessen zullen pas over enkele weken hun intrede doen. Voorlopig worden nog steeds de vertrouwde, klassieke kroonkurken op de flessen geplaatst. Zodra de huidige voorraad metalen dopjes is opgebruikt, zullen ze vervangen worden door kroonkurken met een nieuw, vereenvoudigd design dat volledig in lijn is met de etiketten.

