Dokter Koen Thorrez geeft infosessie over dikkedarmkanker

Als je vragen hebt over de ziekte kan je die na de presentatie stellen. Dokter Koen Thorrez van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper geeft je wetenschappelijk onderbouwde antwoorden en advies. Afspraak op donderdag 23 maart om 19.30 uur in De Sceure in Oostvleteren. Deze sessie is gratis. Inschrijven doe je hier.