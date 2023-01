Dit is pas dierenliefde: in één dag 3.500 euro ingezameld voor Oekraïense bruine beer Sandra

Specialistenwerk

Maar haar behandeling kost een pak geld. Daarom rekende De Zonnegloed op hulp van dierenliefhebbers. “Een behandeling van het tandwortelkanaal is dringend. We hebben daarvoor twee specialisten nodig”, vervolgt Karel. “Enerzijds een expert in tandheelkunde voor wilde dieren. Die zal vier tot vijf uur nodig hebben om de ingreep uit te voeren. Daardoor moet Sandra onder lange narcose en daarvoor moet een specialist anesthesie voor grote roofdieren aanwezig zijn die alle nodige apparatuur zal meebrengen zodat de bruine beer veilig geopereerd kan worden. We hadden nooit verwacht dat we in amper één dag het volledige bedrag bijeen zouden krijgen. We zijn alle mensen die hebben gedoneerd ontzettend dankbaar. De ingreep is op 8 februari gepland. Nu duimen dat alles goed verloopt en dat we het probleem met één ingreep kunnen oplossen.”

Sandra en haar berenbroer Thishka kwamen in oktober vorig jaar aan in De Zonnegloed. Ze verbleven in de Mena Zoo in de stad Tsjernihiv, niet ver van Kiev. Door de oorlog moesten ze daar weg en zo kwamen ze in ons land terecht. Eerst een paar maanden in quarantaine in Bellewaerde en vervolgens naar het natuurhulpcentrum in Opglabeek tot alle administratie in orde was. Met een bestelwagen kwamen ze op 17 oktober aan in Vleteren. Gras hadden ze nog nooit onder hun berenpoten gevoeld. Die eerste keer was dan ook aandoenlijk om te zien