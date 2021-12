Dierenpark De Zonnegloed getroffen door noodweer: “Maatregelen genomen om dieren in veiligheid te brengen”

OostvleterenDierenpark De Zonnegloed in Oostvleteren kreeg voor het eerst in haar geschiedenis af te rekenen met zware wateroverlast. “Voorlopig moeten we nog geen dieren evacueren, maar veel water mag er dan toch niet meer bijkomen”, aldus uitbater Karel Ackaert. Een roofvogel overleefde de overstroming niet.

De felle regenval van de laatste dagen bracht ook dierenpark De Zonnegloed in Oostvleteren in de problemen. “In die 25 jaar dat wij hier wonen, heb ik dit nog nooit meegemaakt”, zegt Karel Ackaert. “Toen we hier begonnen groeven we extra sloten en bouwden we de verblijven een beetje in de hoogte. We liggen hier immers dicht bij de Broeken en kunnen dus wel water verwachten. Ik heb echter nooit gedacht dat het zo erg zou zijn.”

Evacueren

In het park staan er momenteel paden onder water en enkele dierenverblijven. “Dat is bijvoorbeeld het geval bij de roofvogels, maar die zitten graag hoog en hebben er dus geen last van. De dieren evacueren is dus nog niet aan de orde, maar als er nog water bijkomt, gaan we dat wel moeten doen. We hebben ondertussen de nodige maatregelen genomen om de beestjes in veiligheid te brengen. De Canadese kraanvogel Kanelo werd wel al verhuisd naar een ander onderkomen. Die vogel kan niet vliegen en kreeg een droog hok. Een vogel overleefde de wateroverlast niet: de Amerikaanse woestijnbuizerd Sautje verdronk in zijn kooi.

Weekend

“Mooi is dat mensen opnieuw hun hulp aanbieden”, zegt de uitbater. “Zo zijn er die een stal willen vrijmaken om een van onze runderen een onderkomen te geven. Momenteel is dat niet nodig, maar we houden het nauwgezet in de gaten. Woensdag blijven we gesloten. We wachten de situatie nu even af en houden iedereen op de hoogte voor het komende weekend. Hopelijk kunnen we jullie snel weer verwelkomen. En hopelijk blijven ook de bewoners in de regio gespaard van waterellende, want dit is voor niemand prettig.”

Volledig scherm Enkele wandelpaden staan onder water © De Zonnegloed

Volledig scherm Uitbater Karl Ackaert: "In die 25 jaar dat we hier wonen, hebben we dit nog nooit meegemaakt" © Henk Deleu