Dierenopvangcentrum De Zonnegloed is klaar om Oekraïense dieren op te vangen: “Oekraïense verzorgers stierven al toen ze de dieren probeerden te voederen..”

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren bereidt zich voor om Oekraïense dieren op te vangen. De vzw vangt verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren op die niet terug naar de natuur kunnen. “Een concrete vraag hebben we nog niet gekregen, maar we hebben al doorgegeven aan welke diersoorten we onderdak kunnen bieden.”

De Zonnegloed biedt onderdak aan vierhonderd dieren van ongeveer 140 soorten. Heel wat verwaarloosde dieren kregen er een nieuwe thuis en een beter leven. Het park is ook nu bereid Oekraïense dieren op te vangen. “Het is gruwelijk en onmenselijk wat er gebeurt in Oekraïne. Verzorgers die er kamperen om de dieren zo goed mogelijk te verzorgen. Het is er koud, amper water en voedsel. En dan worden de dieren en de verzorgers afgeknald. Vreselijk. Het is ongelooflijk hoe heldhaftig die Oekraïners zijn”, vindt zaakvoerder Karel Ackaert van De Zonnegloed.

Quote De pogingen om de dieren in de zoo minstens om de paar dagen te voederen, zijn vol gevaar. Twee van de medewer­kers kwamen onder vuur te liggen en zijn gestorven Karel Ackaert

Medewerkers doodgeschoten

Via de overkoepelende organisatie EARS - European Alliance of Rescue centres and Sanctuaries - wordt De Zonnegloed op de hoogte gehouden van de toestand in Oekraïne. Vandaag kreeg de Zonnegloed nog een update over dierentuin ‘Feldman EcoPark’ in Oekraïne. “In het bericht stond het droevige nieuws dat het heel onwaarschijnlijk is om dieren naar buiten te brengen. Het EcoPark ligt al bijna twee weken in de vuurlinie. Het park wordt voortdurend gebombardeerd en beschoten. De pogingen om de dieren om de paar dagen te voederen, zijn vol gevaar en hebben helaas al geleid tot een tragedie. Twee medewerkers kwamen onder vuur te liggen en zijn gestorven. Die mensen hebben minstens twee uur stilte per dag nodig, zodat de medewerkers en vrijwilligers het Ecopark kunnen bereiken en de dieren kunnen voederen.”

Quote We zijn blij dat er voor deze dieren al hulp kon komen, maar er zijn nog veel dieren en dierenver­zor­gers in gevaar. De voedsel­voor­raad begint schaars te worden en op sommige plekken is er geen elektrici­teit meer Karel Ackaert

Eind vorig jaar kwamen wolven Arman en Malish aan in De Zonnegloed en ook poema Yukon en vijf lynxen vonden er onderdak. Yukon vond via het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek een nieuwe thuis in Vleteren. In het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek arriveerden deze week twee leeuwen Tsar en Jamil, die afkomstig waren uit de belegerde Oekraïense hoofdstad Kiev.

Angst

“Ook in Oekraïne zijn er dierentuinen en opvangcentra. De dieren slaan op hol door angst. Wie een kat of hond als huisdier heeft, weet hoeveel angst vuurwerk veroorzaakt bij deze dieren. Vaak kruipen de dieren weg om zich tegen het oorverdovend geluid te beschermen. Beeld je dan eens in dat het geen vuurwerk is, maar de ene ontploffing na de andere, het scherpe geluid van een machinegeweer en de geur van verbranding. Voor dieren kan dit zo’n grote angst veroorzaken dat ze onvoorspelbaar en gevaarlijk worden. En beeld je nu in dat het niet gaat om een hond of kat, maar een leeuw, een beer of een grote primaat”, gaat Karel verder.

Volledig scherm De leeuwen van Oekraïne zijn aangekomen in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. © Karolien Coenen

“Vanuit onder andere het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen en Stichting AAP konden er verschillende leeuwen en andere wilde dieren uit de oorlogsgebieden weggehaald worden. We zijn blij dat er voor deze dieren al hulp kon komen, maar er zijn nog veel dieren en dierenverzorgers in gevaar. Vanuit sommige streken is evacuatie niet mogelijk doordat wegen en steden gebombardeerd werden. Voedselvoorraad begint schaars te worden en op sommige plekken is er geen elektriciteit meer.”

Beschikbare dierenverblijven

Vanuit EARS wordt een strategie uitgewerkt om hulp te bieden aan de opvangcentra en dierentuinen in Oekraïne. “Ook wij hebben al doorgegeven aan welke diersoorten we onderdak kunnen bieden. We kunnen verblijven beschikbaar stellen voor kleine roofdieren, apensoorten en kleine katachtigen, zoals lynxen. Opvang voor leeuwen en tijgers is niet mogelijk bij ons. We hopen dat we samen met alle opvangcentra en dierentuinen wereldwijd een helpende hand kunnen bieden in deze verschrikkelijke tijden.”

