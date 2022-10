Derde landbouwloods in 1 week tijd uitgebrand in Westhoek

De loodsbrand in Westvleteren is de derde brand in een landbouwloods in de Westhoek in 1 week tijd. Vorige maandagnacht ging in Reningelst (Poperinge) de loods van een groentenbedrijf met landbouwmachines in vlammen op, woensdagnacht gebeurde dat in een loods gevuld met kraanwagens, vrachtwagens en tractoren in Poperinge.