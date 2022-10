De Zonnegloed redt beren Thishka en Sandra van Oekraïens oorlogsgeweld: “Hier komen broer en zus eindelijk tot rust”

VleterenBeren Thishka en Sandra hebben er een hachelijk avontuur opzitten. Bevrijd uit Oekraïens oorlogsgebied en via Polen in Bellewaerde beland om uiteindelijk via Opglabbeek terug richting de Westhoek te keren waar ze in sanctuary De Zonnegloed in Vleteren hun eindbestemming hebben gevonden. En nu duimen dat de twee het goed kunnen vinden met berendames Uli en Mimi die al langer in De Zonnegloed verblijven. “Het doet deugd dat het hok van Berros , de beer van wie we in juli afscheid moesten nemen, opnieuw gevuld is”, klinkt het bij zaakvoerders Lieve en Karel Ackaert.

Veel is er nog niet geweten over Thishka en Sandra behalve dan dat de beren broer en zus zijn, zeven jaar jong en op de vlucht moesten voor de oorlog. Ze verbleven in de Mena Zoo in de stad Tsjernihiv niet ver van Kiev. Het natuurhulpcentrum in Opglabbeek vond in Bellewaerde plaats om de twee een paar maanden in quarantaine te houden. Ze hadden er toen al een rit van ruim 1.000 kilometer opzitten. Voor de nodige certificaten en papieren moesten Thiska en Sandra nog even naar Opglabeek maar maandagmorgen even na 10 uur vertrokken ze elk in een kist richting Vleteren. Hij weegt bijna 300 kilo, zij om en bij de 220 kilo. Drie uur na vertrek reed de bestelwagen De Zonnegloed binnen. Geen uitzonderlijk transport dus maar een ordinaire bestelwagen die bij het stoppen flink heen en weer wiebelde. De beren waren duidelijk nerveus voor hun hopelijk laatste rit.

Quote Voor ons doet het in elk geval heel veel deugd om het lege hok dat onze geliefde beer Berros half juli achterliet, opnieuw gevuld te zien. Lieve Ackaert

Thishka was de hevigste van de twee maar uiteindelijk slaagde het team erin om ze in een uur tijd te lossen. “We laten ze nu even in een kooi, apart van onze andere twee beren”, legt Lieve uit. “Het contact zullen we geleidelijk opbouwen. Nu kunnen ze elkaar horen en ruiken en misschien kunnen we ze eind deze week al even buiten laten met een afscheiding tussen de twee duo’s. Laat ons hopen dat het contact vlot verloopt. Voor ons doet het in elk geval heel veel deugd om het lege hok dat onze geliefde beer Berros half juli achterliet, opnieuw gevuld te zien.”

Lieve en Karel van De Zonnegloed hoefden niet lang na te denken over het aanvaarden van de twee beren. “Toen Berros nog leefde, hadden we geen plaats en werd al richting Engeland gezocht maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan”, pikt Karel in. “Toen we onze beer met ernstige artroseproblemen moesten laten inslapen, kwam er wel ruimte vrij. Met vier beren zitten we aan onze maximumcapaciteit.” Wanneer de bezoekers de nieuwste aanwinsten van De Zonnegloed kunnen zien, is nog even afwachten. “Sowieso kunnen ze ze via de camerabeelden in hun verblijf bekijken. We willen hen de nodige tijd en ruimte geven want ze hebben heel wat te verwerken”, benadrukt Lieve. Wist je dat één beer per jaar 420 kilo groenten en fruit eet aangevuld met noten, vlees, vis en honing? De kostprijs om één beer te verzorgen is 3.859 euro. Voor de vier beren samen komt dat op 15.436 euro. De Zonnegloed zal de giften van de bezoekers dus meer dan nodig hebben. “We zijn vooral blij dat we de eerste dieren uit het oorlogsgebied in Oekraïne een thuis kunnen geven. Er zitten er nog veel te wachten op een stekje”, besluit Lieve.

Check de openingsuren via www.dezonnegloed.be. Tickets zijn enkel online verkrijgbaar.

Zo verliep de berenverhuis in De Zonnegloed

Volledig scherm De beren kwamen in een gewone bestelwagen aan © Henk Deleu

Volledig scherm Een team stond klaar om ze naar hun verblijf te brengen © Henk Deleu

Volledig scherm Op man- en vrouwkracht richting het verblijf © Henk Deleu

Volledig scherm En snel wat water drinken © Henk Deleu

Volledig scherm Het verblijf besnuffelen © Henk Deleu

Volledig scherm En recht in de lens kijken © Henk Deleu

