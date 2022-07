De Zonnegloed moet afscheid nemen van bruine beer Berros: “We gaan hem missen”

“Met veel verdriet hebben we afscheid genomen van bruine beer Berros”, meldt het park op haar sociale media. “Het dier was als welpje bij ons gekomen nadat hij in Spanje regelmatig werd aangevallen door de oudere mannelijke beren. We hebben hem met veel liefde en plezier zien opgroeien. Eerst samen met Elena, die zich als een moeder over hem ontfermde en later samen met Uli en Mimi, zijn vrouwtjes.” Beer Berros kampte al langere tijd met pijn in zijn achterhand, waardoor hij heel moeilijk kon stappen. “Tijdens het nemen van een CT-scan werd duidelijk dat hij een ver gevorderde vorm van artrose had. Te ver gevorderd om hem nog een pijnloze toekomst te geven. Samen met de experten van de UGent werd besloten om hem uit zijn lijden te verlossen en hem te laten inslapen.”