Brand vernielt voormalig wellnesscomplex, buren redden aantal voertuigen

OostvleterenIn de Molenstraat in Oostvleteren is vrijdagavond het voormalig wellnesscomplex Facinante verwoest door een brand. Peter Lemahieu (52), die onder hetzelfde dak woont van het complex, was niet thuis maar werd verwittigd door buren. Die konden op zijn aangeven een aantal voertuigen redden die vlakbij stonden. De woning van Lemahieu is tijdelijk onbewoonbaar.

Peter Lemahieu was niet thuis op het moment van de brand en kreeg iets voor 21 uur telefoon kreeg van zijn buren uit de Molenstraat in Oostvleteren. “Er is brand bij jou”, vernam Lemahieu. De man vroeg daarop zijn buren om te proberen enkele voertuigen, waaronder een paardentrailer maar ook een auto met aanhangwagen waarop een rallywagen Ford Escort stond, naar buiten te rijden. Lemahieu vertelde de buren waar ze een sleutel konden vinden om binnen te geraken. De sleutels van de voertuigen in kwestie staken op het contact. Ze konden zonder problemen worden buitengereken uit de loods waarin ze geparkeerd stonden.

Volledig scherm Het duurde even voor de brandweer het vuur onder controle had in het voormalig wellnesscomplex Facinante, langs de Molenstraat in Oostvleteren. © Hans Verbeke

Vals plafond

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen naar buiten via een stukgesprongen raam aan de achterzijde van het gebouw in betonstructuur. Onder het dak van dat gebouw bevindt zich niet alleen een grote loods maar ook het voormalig wellnesscomplex Facinante en de woning van Peter Lemahieu. “Het vuur woedde in het wellnescomplex waarin ook een zwembad is ondergebracht”, zegt postoverste Guido Snick van brandweer Lo-Reninge. “Het duurde even voor we het vuur onder controle krijgen. Daarna werden we nog geplaagd door een groot oppervlakte aan vals plafond. We moesten zeker zijn dat het vals plafond voldoende afgekoeld was vooraleer we weer konden vertrekken.”

Poetsen en schrobben

Het voormalig wellnesscomplex Facinante is uitgebrand. “Maar de naastliggende woning onder hetzelfde dak hebben we kunnen vrijwaren”, zegt Guido Snick. “Daar is wel wat rook- en roetschade waardoor de bewoner er voorlopig niet terechtkan. Eerst is het flink poetsen en schrobben geblazen.” Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid maar vrijdagavond was alvast niets dat deed denken aan kwaad opzet.

