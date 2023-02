Willem Vermandere komt naar Vleteren met ‘Altijd iemands vader, altijd iemands kind’

Het concert vindt plaats op zaterdag 29 april om 19 uur in OC De Sceure in Oostvleteren. Tot en met vrijdag 21 april kost een ticket 23 euro, daarna is het 30 euro. Inschrijven kan via een formulier op de website van de gemeente of op 057/40.93.23. Het concert is een organisatie van Cultuurdienst Vleteren met steun van Visit Flanders, Westtoer en Toerisme Westhoek in het kader van ‘Landscapes - Feel Flanders Fields’.