Axelle toont in expo ‘De andere kant van kanker’: “Zo heb ik de dood van mijn zusje Lolo verwerkt”

Het leven van de zusjes Axelle, Lolo en Gaëlle kent een bijzondere vorm. “Ik werd geboren in Kinshasa”, begint Axelle het verhaal. “Mijn opa was naar daar verhuisd en kon mijn ouders, die beide Belgisch waren, overtuigen om ook naar daar te reizen om er te wonen en te werken. Maar toen werd mijn mama ziek: pancreaskanker. We keerden terug naar België waar ze helaas in 1997 overleed. Ik heb die klap als toen zesjarig kindje nooit echt ervaren. Dat kwam pas later toen ik trouwde en twee kindjes kreeg. Op zo’n momenten was het gemis immens. Jaren ben ik bang geweest dat ik hetzelfde zou meemaken. Volgend jaar ben ik even oud als toen mijn mama overleed. Bang ben ik vandaag niet meer.”