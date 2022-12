151.000 keer bedankt! Deze verhalen beroerden de inwoners van Vleteren het afgelopen jaar het meest

VleterenVan een tragisch ongeval in de Veurnestraat tot de komst van twee Oekraïense beren in De Zonnegloed: 2022 was een jaar vol uitersten, ook in uw gemeente. Beste lezer, u klikte het nieuws in en rond Vleteren liefst 151.000 keer aan. Daar zijn we heel dankbaar voor. We blikken dan ook graag terug op de meest gelezen artikels van het voorbije jaar. Zoals dat van een bijzonder bierverhaal in Woesten. We wensen jullie een bruisend 2023!