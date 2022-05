14 Vleterse schoolkinderen halen diploma Tiener Techniekacademie

“De kinderen werkten telkens twee weken aan één project. Zo leerden ze een LEGO Spike robot programmeren om deze figuren te laten tekenen. Een tweede project draaide rond elektriciteit en lampjes leren schakelen. Ook werkten ze een mysteriebox helemaal zelf uit in hout. Er werd ook aan de vogels gedacht, want de kinderen maakten een voederhuisje uit metaal en hout”, vertelt Astrid Blomme van de gemeente Vleteren. De groep bezocht het bedrijf Morlitech in Poperinge tijdens de laatste les. “De zaakvoerder van Morlitech, Lieven Morlion, woont in Vleteren en was zeer enthousiast om de kinderen te ontvangen en rond te leiden. Morlitech is gespecialiseerd in industriële machines voor metaalverwerking en -bewerking. Na het bezoek bij Morlitech kregen alle kinderen hun Tiener Techniekacademie diploma van Bram Coppein, schepen van jeugd, en burgemeester Stephan Mourisse.”