Wat vinden Vlaamse uitbaters van hitte in Europa? “Om ‘t op z’n schoon Antwerps te zeggen: ‘t is naar de kloten”

Joey (45) was niet meer gelukkig in België en begon een nieuw leven op het Griekse Ikaria: "Het eiland heeft een beter mens van me gemaakt”

Velen mijmeren er wel eens over, maar weinigen durven het: hun hebben en houden achterlaten om een nieuw leven in het buitenland op te bouwen. Joey Brown uit Vosselaar deed het in 2013. Na een lange reis besloot ze niet terug te keren naar België, maar vestigde zich op het ruige, Griekse eiland Ikaria. Hoe pakte ze dit aan? “Zonder liefde voor het eiland hou je het hier niet vol.”

3 oktober