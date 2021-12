Kristof (38) en Frederik (32) vonden hun geluk in Portugees vissersdorp: “De taal leerden we van de locals”

Vlaams gezin verloor zijn hart aan Canadese ranch: "Dit is buitenspe­len XXL"

Het leven van Christine Remen en Hendrik Tytgat, een architectenkoppel uit Roeselare, nam de voorbije jaren een drastische wending. In januari 2015 brachten ze voor het eerst een bezoek aan Canada. Tijdens die reis werden ze meteen halsoverkop verliefd op een ranch in de Chilcotin, een bergachtige regio in de westelijke provincie British Columbia. Twee weken later keerden ze naar België terug, met de eigendomspapieren op zak. Wij bezoeken hen op de plek waaraan ze hun hart verloren.

9 december