Eef Vicca (39) verhuisde 9 jaar geleden vanuit Aarschot naar New York en klom er op tot vice-president van groot PR-bureau

Johan verovert New York met zijn Belgische chocomous­se

4 maart Dat zijn chocomousse in de smaak viel bij de Amerikanen, wist chefkok Johan Halsberghe (35) al toen hij op 8 februari de allereerste chocomoussebar in de VS opende in New York. Maar dat het zo’n overdonderend succes zou zijn, kwam toch een beetje als een verrassing. Het voorbije weekend stond MOJO - kort voor ‘Mousse by Johan’ - immers al op de eerste plaats te blinken in TimeOut Magazine’s lijst van ‘101 Things to do in New York City’, met een ware overrompeling tot gevolg.