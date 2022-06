Zwemmen in open water mag nu ook in het insteekdok in Vilvoorde

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) is de waterkwaliteit van de Vlaamse kanalen, rivieren en beken de voorbije jaren sterk verbeterd. “Met de warme temperaturen die eraan komen zijn vijvers, meren en waterlopen dan ook heel aantrekkelijk. Samen met De Vlaamse Waterweg hebben we het mogelijk gemaakt om op een aantal plaatsen in Vlaanderen in open water te kunnen zwemmen. De plekken zijn ook goed bereikbaar doordat er een uitgebreid en comfortabel netwerk van jaagpaden ligt.”

Afgelopen jaren doken daar geregeld blauwwieren op. Die kan je in het water aantreffen wanneer het lang warm is en weinig zuurstof in het water is. In het insteekdok was dat in 2020 en 2019 nog het geval.