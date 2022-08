Zomerbeeld van de dag: genieten van een ijsje op warmste kampdag

Vandaag mogen we weer op hoge temperaturen rekenen. Omdat niet iedereen in de koelkast kan kruipen, zoeken we naar makkelijkere hulpmiddeltjes. Op het natuurkamp bij The Hedge in Vilvoorde betekent dat: ijsjes eten. De deelnemers mogen in de schaduw naar hartelust raketjes proeven.

“Omdat we erg met het klimaat en de natuur bezig zijn, hadden we het vanochtend al over “Wat is het warm”, aan de hand van een boekje over het klimaat. In de namiddag maken we waaiers van de friscostokjes”, klinkt het bij de monitoren.