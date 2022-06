Zoek de zerken: Buurt trekt aan alarmbel voor overwoekerd kerkhof

vilvoorde Sikh-tem­pel opent zondag voor het eerst sinds 2016 haar deuren

De Sikh-tempel in Vilvoorde, Gurdwara Guru Nanak Sahib, kan opnieuw open. De tempel ging in het verleden meermaals dicht door onder andere mensensmokkel en andere disputen. In 2016 sloot de burgemeester de tempel voor onbepaalde duur omdat er nog steeds onenigheid heerste én de brandveiligheid liet sterk te wensen over. “Maar nu is er geen enkele reden meer om die mensen hun geloof niet te laten belijden”, zegt de burgemeester.

23 mei