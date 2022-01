Zeven jaar nadat hij Merel (12) doodreed opnieuw voor de rechter: Muhammed Aytekin vervolgd voor stalking

Schaarbeek Niets dan goede woorden voor slachtof­fer Eunice: “Dronk niet, rookte niet en gebruikte geen drugs. Nooit was ze agressief”

Op het assisenproces rond de dood van sekswerker Eunice Osayande (23) hebben twee agenten die gespecialiseerd zijn in mensenhandel en prostitutie getuigd. Eerder vertelden twee vriendinnen van Eunice over haar. “Ze was nooit agressief”, klonk het zowel bij de agenten als bij haar vriendinnen. Dit staat in contrast met de versie van beschuldigde S.G., die erbij blijft dat Eunice hem eerst agressief benaderd had.

