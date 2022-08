Zestiger in levensgevaar naar ziekenhuis. Batterij van elektrische fiets zet appartementsblok in lichterlaaie

vilvoordeDonderdagnacht brak brand uit in een appartementsgebouw in de Nijverheidsstraat in Vilvoorde. Een zestiger moest in levensgevaar naar het ziekenhuis. Zes appartementen raakten beschadigd.

Omstreeks 23.40 ontstond de brand op de eerste verdieping. De brandweer kwam aan, zag de vlammen uitslaan op de eerste verdieping en het hele gebouw was al gevuld met rook, zo zwart als de nacht. De meeste bewoners raakten tijdig zelf buiten.

Een man van 62 die op de tweede verdieping verbleef moest gered worden door de brandweer en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hij was zwaar bevangen door de rook. In het ziekenhuis konden ze de toestand van de man stabiel krijgen.

Er is veel blusschade aan de appartementen. Zes appartementen zijn tijdelijk onbewoonbaar. Het appartement waar de brand ontstond is onbewoonbaar.

Brandverzekeringen en oplaadbare batterijen

We spraken Peter Wiels, persverantwoordelijke bij Assuralia aan voor meer informatie. “Als je een brandverzekering hebt, dekt die sowieso de schade. De oorzaak van de brand speelt daar geen rol in, of dat nu een vergeten kookplaat, een sigaret, oplaadbare batterijen of nog iets anders zijn. Uiteraard moet de oorzaak wel accidenteel zijn, aangestoken branden vallen niet onder de verzekering”, benadrukt hij. “In dit geval moet iedereen die schade ondervond aan de brand, ook diegene die blus- of rookschade hebben, hun eigen brandverzekering aanspreken. Zij dekken de kosten. Indien er later kosten overgedragen moeten worden aan de verzekeraar van diegene die het appartement bewoont waar de brand ontstond, doen zij dat onderling.”

Maar is het hebben van een brandverzekering verplicht in België? “Het is niet wettelijk verplicht. Toch zijn heel wat mensen verplicht een brandverzekering te nemen. In de eerste plaats is het sinds enkele jaren verplicht wanneer je huurder bent om een brandverzekering te nemen in België. Alle huurders vallen hier onder. Nog mensen die verplicht zijn een brandverzekering te nemen zijn diegenen die een woonkrediet hebben lopen. Dan verplicht de bank je om een brandverzekering te nemen.”

Steeds vaker ontstaan branden door het opladen van elektronische toestellen. Dat is logisch doordat steeds meer mensen een e-bike hebben, er steeds meer smartphones zijn, we elektrische steps een opmars zien maken en steeds meer met elektrische wagens gaan rijden. “Het is altijd aan te raden om elektronische toestellen niet ‘s nachts op te laden. Zo worden branden vaak tijdiger ontdekt.”

