Zennestad en GO! Campus De Brug hopen samen redderstekort weg te werken met opleiding Hoger Redder

Net als vele andere steden en gemeenten kampt ook Vilvoorde met een redderstekort in haar zwembad. “Want redder is echt een knelpuntberoep”, zegt schepen Moad El Boudaati (Vooruit). “En dus besloten we ‘out of the box’ te denken en reikten we de GO! Campus De Brug de hand. Voortaan organiseren we samen de opleiding Hoger Redder. Zowel ons zwembad als naburige zwembaden kunnen hiervan profiteren en hopelijk gaan er op deze manier meer redders aan de slag.”