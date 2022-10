‘Zéér naïeve’ muilezel helpt oplichtersbende 3 keer

De man had naar eigen zeggen geld nodig en ging daarom in op een snapchatadvertentie. Daarin stond dat hij 10 tot 15.000 euro kon verdienen door zijn bankkaart en -code uit te lenen. De man vond dit een goede deal en nam contact op met de gegevens op de advertentie. Uiteindelijk gaf hij zijn kaart en code in het station van Vilvoorde aan een jongeman. Toen op deze rekening enkele duizenden euro’s werd gestort door nietsvermoedende slachtoffers, die een link van -zogezegd- CardStop hadden gekregen blokkeerde de bank zijn rekening. Hierop ging hij naar een andere bank, vroeg een nieuwe rekening aan en gaf deze gegevens aan de bende. Dit procédé herhaalde zich zelfs een derde keer. “Het is duidelijk dat u verantwoordelijk bent voor uw bankkaart”, aldus het parket. “U heeft zelf nooit 1 cent van dat beloofde geld gezien maar u moet nu wel het totale bedrag van wat op uw rekening verscheen -11.478 euro- terugbetalen.” De verdediging had verzocht om de opschorting; “Hij is enkel zéér naïef geweest maar had nooit de intentie om deel te nemen aan oplichtingspraktijken”, klonk het. De rechtbank vond dit een brug te ver maar gaf hem wel een werkstraf.