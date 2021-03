Ze waren pas hersteld... of dieven gaan weer aan de haal met traptreden voetgangersbrug

Vilvoorde/Zaventem Kleinere restafval­zak­ken, grotere PMD-zak­ken: afvalinter­com­mu­na­les Incovo en Interza wijzigen sorteerre­gels

15 maart Verpakkingsorganisatie Fost Plus geeft afvalintercommunales Interza en Incovo de toelating om alle plastic verpakkingen vanaf 1 april in de vernieuwde blauwe PMD-zak in te zamelen. Die nieuwe sorteerregels hebben echter gevolgen voor de inwoners, want er worden kleinere restafvalzakken ingevoerd, terwijl de PMD-zakken groter worden.