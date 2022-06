ZALMschool komt van Mechelen naar Vilvoorde

vilvoorde, mechelenDe ZALMschool uit Mechelen komt naar Vilvoorde. “Bij ons mag en kan iedereen zichzelf zijn. En het unieke aan ons concept is dat leerlingen tegen het watervalprincipe op kunnen zwemmen. Zo hebben we in de B-stroom een opstroomoptie waardoor je van de B-stroom naar de A-stroom kan overschakelen.”

De ZALMschool bestaat nog maar sinds dit schooljaar. Ze nestelde zich in Mechelen, heeft momenteel zo’n 130 leerlingen en bestaat in deze opstartende fase uit de eerste graad secundair onderwijs. “Maar onder andere door een lerarentekort, kregen we tijdens de inspectie een negatief advies. We ondervonden in dit eerste jaar ook dat er toch een onderscheid nodig is tussen de A-stroom en de B-stroom, daar waar wij dachten dat we hen via voldoende differentiëren konden begeleiden. Maar zelfsturend werken ligt niet iedereen. Sommigen hebben meer baat bij het klassieke leermodel. Toch zullen we ook daar zoveel mogelijk differentiëren zodat iedereen op zijn of haar niveau kan evolueren”, legt directrice Rachida Aghallaj uit.

Op de eerste plek van hun lijst doelen staat dat iedereen zichzelf kan zijn en zich goed en veilig voelt op school. “Zo hebben wij bijvoorbeeld geen voorschriften voor kledij. Hier zie je dus meisjes met crop tops en hoofddoeken samen op de speelplaats. Daarnaast zetten we erg in op anti-pesten en herstelgesprekken wanneer nodig.”

De voorlopige erkenning werd geen definitieve en daardoor stopte de stad Mechelen met het gebouw aan de ZALMschool te verhuren. “We dachten er toch aan om richting Vilvoorde uit te breiden dus keken voor de verhuis ook in die richting. Met succes want we hebben huren een gebouw in de Hanssenslaan vlak aan het station.” Het gaat om een voormalig kantoorgebouw dat werd omgebouwd tot appartementen. Daar zal de eerste graad volgens het ZALM-concept starten op 1 september.

“We staan als een blok achter ons concept en starten opnieuw met een voorlopige erkenning. Dit jaar zullen we opnieuw de inspectie over de vloer krijgen. We hopen deze keer op definitieve erkenning.”

Meer capaciteit in Vilvoorde

Vilvoorde is een stad met veel scholen. Veel kinderen en jongeren uit Vilvoorde lopen er school, daarnaast vinden heel wat scholieren uit omliggende gemeenten hun weg naar de Zennestad voor de secundaire scholen. “Elk initiatief om tegemoet te komen aan het capaciteitstekort is welkom”, zegt schepen voor Onderwijs Jo De Ro (Open VLD). “Zij zullen in de stad opstarten in een huurpand, als stad hebben we namelijk geen gebouwen op overschot en zouden ze op een lange wachtlijst komen te staan. Indien zij aan alle voorwaarden voldoen en een erkende gesubsidieerde school worden kunnen zij diploma’s uitreiken én geld ontvangen om hun onderwijsaanbod te financieren.”

Opstroomoptie als richting

Vanaf 1 september 2022 kan je er terecht voor volgende richtingen. In de A-stroom heb je in het eerste jaar de keuze uit Latijn, Moderne Talen & Wetenschappen. In het tweede jaar valt latijn weg en komt daar economie & organisatie bij. In de B-stroom kan je kiezen voor Flex in het eerste jaar en in het tweede jaar voor de opstroomoptie waarna je in de A-stroom kan verder gaan of voor economie & organisatie op niveau van de B-stroom.

