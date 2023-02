Yoachim Pieders is nieuwe voorzitter N-VA: “Stad moet meer doen voor zelfstandigen”

“Er zit dan ook veel talent bij ons in Vilvoorde”, aldus Pieders. “Met Jan Anciaux, Assita Kanko, Dries Verhaeghe en Jeroen Bergers ziet de toekomst er voor ons goed uit.” De eerste afspraak met de kiezer komt er in 2024 aan. “Beter doen dan in 2018, da’s ons doel”, zegt hij daarover. “Onze score in Vilvoorde bij de vorige federale en Vlaamse verkiezingen belooft veel goeds.”

Een punt waarop zijn partij zeker zal inzetten is de Vilvoordse ondernemer. “Vilvoorde heeft zoveel troeven, zoveel bekende troeven ook”, zegt Pieders. “Onze handelaars en horeca brengen hier leven in de brouwerij. We moeten hen daarin steunen.” Pieders komt zelf uit een horecafamilie. “Hulp om te starten is er voldoende, Broeilab en het START.loket doen prima werk. Maar de stad mag meer doen voor de zelfstandigen die er al zijn.” Hij geeft een voorbeeld: “De Vilvoordse Cadeaubon, een idee dat in de vorige legislatuur mee is ingevoerd door de N-VA, is een prima project. Maar het gebruik van de bon is te weinig gepromoot. Veel bons zijn dan ook ongebruikt gebleven. Het bedrag dat de stad daarmee heeft bespaard, is niet in de zelfstandigen geïnvesteerd. Dat vind ik jammer. Ook de jaarmarkt, ons volksfeest dat mensen uit de hele regio naar Vilvoorde brengt zou tot later dan 12 uur ‘s nachts moeten kunnen blijven doorgaan.”

Jong N-VA diende enkele maanden geleden klacht in tegen een drietalige brief die de stad had verstuurd. “Vilvoorde is een superdiverse stad. Dat is een kans waar het stadsbestuur te weinig mee doet”, zegt Pieders daarover. “De mensen worden niet aangezet om Nederlands te leren. Ik zie die frustratie bij medewerkers van de stad. Zij zijn verplicht om Nederlands te spreken met iedereen, maar de stad zendt brieven rond in drie talen. Ik begrijp dat nieuwe vluchtelingen, bijvoorbeeld uit Oekraïne, niet geholpen kunnen worden in het Nederlands. Maar mensen die hier al 10 jaar wonen, worden niet voldoende aangezet om de stap te zetten.”

