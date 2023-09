Yannick Carrasco stelt Red Court voor in zijn Vilvoorde: “Voetbal als middel voor veel meer”

GC de Zandloper toont werk van fotograaf Walter Segers

In het Gemeenschapscentrum de Zandloper in Wemmel loopt kan je sinds woensdag gaan kijken naar de fotoreeks SOLITAIRE van Walter Segers. In de getoonde foto’s wordt telkens één persoon afgebeeld in publieke plaatsen zoals een theater, school, kerk of stadspark, waar men gewoonlijk bijeenkomsten zou verwachten. “Dit werk heeft een nieuwe relevantie gekregen tijdens COVID-19”, klinkt het bij het Gemeenschapscentrum.