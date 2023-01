Wijkcirculatieplannen “in de diepvries” tot 2025: “Inwoners hebben het al moeilijk genoeg”

Mechelen Tiener aangehou­den voor schietpar­tij in Mechelen: “Jongeren gingen softdrugs dealen, maar dat mondde uit in discussie”

De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 18-jarige man uit Vilvoorde aangehouden op verdenking van poging moord. De tiener is betrokken bij de schietpartij van afgelopen vrijdagavond in het park Papenhof. Het schietindicent zou kaderen in een misgelopen drugsdeal.

