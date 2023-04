Wijkcirculatieplan Faubourg wordt bijgesteld: “Aanpassingen worden zo snel mogelijk doorgevoerd”

Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: Beigemse­steen­weg krijgt binnen het jaar nieuw en breed fietspad

Vorig jaar deed HLN het zogenaamde VeloVeilig Vlaanderen-onderzoek. Daarbij werd een bepaald punt x keer bestempeld als gevaarlijk. Een jaar later kijken we waar de situatie veranderd is of zal worden. Voor Grimbergen kwam de Beigemsesteenweg naar boven. “Heel de Beigemsesteenweg heeft een verschrikkelijk slecht fietspad. Wortels van bomen brengen de stoep omhoog. Met kinderen kan je er niet veilig fietsen!”