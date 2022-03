Wesley introduceert boulderen in hartje Vilvoorde “Klim je mee?”

De Vilvo Squash sloot zijn 15 jaar geleden de deuren van het pand Leuvensestraat 67. Vandaag is het opnieuw mogelijk om er te sporten. “En dat nog twee jaar want erna wordt alles gesloopt”, zegt Wesley Terriere. “De tijd stond hier 15 jaar stil. Het prachtige gebouw is echter nog in goede staat wat de structuur betreft maar de sporen van de krakers en drugsgebruikers lagen hier nog toen ik aankwam. Ik kwam in contact met Broeilab (organisatie die bemiddeld tussen huurders en verhuurders van commerciële panden om leegstand tegen te gaan, red.) en was meteen verkocht. We konden een goede regeling treffen en op die paar maanden dat de zaak open is, groeide die al enorm. De bouldermuur is het sluitstuk.”