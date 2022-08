Werkzaamheden herinrichting Heldenplein nu écht vertrokken

vilvoordeDe verkeerssituatie in Vilvoorde centrum is gewijzigd. Vanaf nu rij je niet meer over ronde punten want die zijn volledig afgegraven. Het eerste tijdelijke kruispunt met tijdelijke verkeerslichten is een feit. De voorbereidende werken waren al weken aan de gang en het iconische boerenpaard dat in het midden pronkte, moest al naar andere oorden trekken, nu is het aanpassen geblazen.

Een van de drukste punten in het centrum van Vilvoorde ondergaat de herinrichting. De reden daarvoor? De komst van de Ringtrambus en de herinrichting is ook nodig om het fileleed aan te pakken.

Het opvallendste is uiteraard de omschakeling naar het kruispunt. In elke richting is minstens een rijvak voorzien en gezien de werkzaamheden zich nu het verst weg van de kerk bevinden, rij je nu over wat vroeger de parking aan de kerk tussen de Nowélei en de lange molenstraat was. “De werken aan deze zuidelijke zijde duren tot eind dit jaar. De Schaarbeeklei, Lange Molensstraat en Nowélei blijven open voor verkeer”, zegt Marijn Struyf, woordvoerder bij De Werkvennootschap. “De aansluiting van de Schaarbeeklei vernieuwen we vanaf begin oktober. Dat doen we in twee deelfasen zodat ook dan verkeer op dit kruispunt mogelijk blijft. De Tuchthuisstraat wordt wel afgesloten om deze te vernieuwen.”

Volledig scherm Herinrichting Heldenplein Vilvoorde © Margo Koekoekx

Vanaf nieuwjaar

“Na de jaarwisseling pakken we de noordelijke weghelft aan. Volgens de huidige planning duren de werken aan de noordzijde tot mei 2023. Daarna volgt de afwerking rondom de kerk”, aldus Struyf.

Burgemeester Hans Bonte kijkt niet enkel uit naar vlotte bediening bij het openbaar vervoer maar ook naar de aantrekkelijkheid van het Heldenplein van de toekomst. “Een vernieuwd Heldenplein zal ons stadscentrum aantrekkelijker maken. Het Heldenplein moet een belevingsplek zijn waar het aangenaam vertoeven is”, klinkt het. “De architect van het nieuwe plein rondom onze kerk is trouwens dezelfde die de ruimte rondom de Notre Dame in Parijs ontwerpt.” De herinrichting van het heldenplein maakt deel uit van de vernieuwing van het centrum. Na de Grote Markt en de Rooseveltlaan, het Station en de Stationlei is dit het grote slotstuk.

Werken Stationlei

Half september zou de Stationlei zou goed als klaar moeten zijn. De Werkvennootschap is nu nog bezig met het afwerken van de voetpaden en de afwerkingslagen in asfalt moeten nog aangebracht worden. Als alles klaar is rijden de bussen elk over een aparte rijstrook, gemotoriseerd personenvervoer kan enkel over een rijvak van het station richting de kerk rijden. Vanaf de Stationlei klaar is, wordt de straat opengesteld voor verkeer.

Inpassing Ringtrambus

“De Ringtrambus is een aantrekkelijk alternatief voor de wagen wanneer de dienstregeling betrouwbaar is”, zegt burgemeester Hans Bonte. “De aanleg van de vrije busbanen in het centrum van Vilvoorde is daar cruciaal voor.”

De Ringtrambus verbindt luchthaven en ziekenhuis met elkaar en de rand. Minister voor mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters (Open Vld): “De Ringtrambus verbindt het centrum van Vilvoorde ondertussen al twee jaar met Brussels Airport aan de oostkant en met de Heizel en het UZ Brussel aan de westkant. Het project van de Ringtrambus is uniek in Vlaanderen en in België. De trambussen van 24 meter lang rijden binnenkort ook in het centrum van Vilvoorde op hun eigen vrije busbanen en bieden hierdoor een extra optie voor duurzame verplaatsingen in de Vlaamse rand rond Brussel.” Over het gehele traject zal de Ringtrambus over 16km aan vrije busbanen beschikken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.