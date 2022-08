Werken heldenplein gaan van start: Zo gaan de kruispunten er uit zien in de toekomst

Amper een paar decennia terug werd het verkeer tussen de Europabrug en het kruispunt met de Stationlei en de Schaarbeeklei geregeld over twee kruispunten mét verkeerslichten. “Daarna werden het twee rotondes omdat dat in die tijd effectiever was dan kruispunten met gewone verkeerslichten”, stemt Marijn Struyf van De Werkvennootschap in. Door de ronde punten waren er minder ongevallen -dat was een van de hoofdredenen om er ronde punten van te maken- en er was een vlottere doorstroom. Maar het verkeer van vandaag is het verkeer van toen niet meer en ook rotondes zijn intussen wat achterhaald, zeker als ze zo dicht bij elkaar liggen. “Vanaf dat er file is op een van beide, zorgt dat voor opstopping op het tweede exemplaar.”