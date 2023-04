WEER. Vanochtend kans op bewolking in Vilvoorde

KIJK. Wanorde in Primark Nieuwstraat gaat viraal op TikTok

Het drukbezochte filiaal van Primark in de Nieuwstraat was de laatste dagen een hot topic op TikTok. Het was evenwel niet de collectie die aandacht kreeg, maar wel de rommel. De beelden bereikten zelfs de Britse tabloidkrant ‘The Sun’, die het filiaal ‘de rommeligste winkel ter wereld’ noemt. “Klanten hebben geen respect voor het personeel”, klinkt het in een video.