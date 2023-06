WEER. Vanochtend helder weer in Vilvoorde

YC5 gaat dit weekend officieel open, ambassa­deur Yannick Carrasco zal erbij zijn

In 2020 werd de stad Vilvoorde eigenaar van de site Focquet aan de Harensesteenweg in de wijk Broek. Met de ontwikkeling van de wijk en de komst van het nieuwe stadsdeel 4 Fonteinen was de vraag naar extra sportinfrastructuur in de buurt groot. Hiervoor werd een huurder en uitbater voor de site gezocht. Die werd gevonden in YC5.