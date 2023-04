WEER. Vanochtend bewolking in Vilvoorde

Maandag begint nieuwe werf Ringtram­bus in Koningslo, werken aan Helden­plein “op schema” volgens Werkven­noot­schap

Met het afsluiten van de Nowélei ging op 7 april een nieuwe fase in van de werken aan het Ringtrambustracé. In het kader van hetzelfde project gaat maandag een nieuwe werf van start in Koningslo. We overlopen hier de werven, de planning en de mogelijke hinder.