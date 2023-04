WEER. Kans op lichte regen en bewolking vanochtend in Vilvoorde

Jonge fietser aangereden op kruispunt Haachtse- en Tervuurse­steen­weg: “Waar­schijn­lijk een dodehoekon­geval”

Vrijdagnamiddag is er een ongeval gebeurd waarbij een fietser is betrokken op het kruispunt van de Haachtsesteenweg met de Tervuursesteenweg in Steenokkerzeel. Volgens burgemeester Kurt Ryon (Klaver-NVA) gaat het om een jong kind. “Het is een inwoner van het dorp.”