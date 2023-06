WEER. Kans op helder weer in Vilvoorde vanochtend

Nog steeds niet duidelijk wie fietspaden Europabrug moet heraanleg­gen: “Zeer gevaarlij­ke situatie voor zwakke weggebrui­kers”

De werken aan het traject van de Ringtrambus in Vilvoorde liggen op grotendeels op schema. In november zou de bus in eigen bedding het station en de wijk Kassei moeten verbinden. Fietssnelweg F214 zou dan op een veilige manier dezelfde route volgen. Eén schakel zal nog even ontbreken ontbreken. De busbaan en het fietspad op de Europabrug worden voorlopig niet aangelegd. “Acht jaar na de opmaak van de plannen, moeten er nog besproken worden wie de werken moet uitvoeren”, reageert burgemeester Hans Bonte (Vooruit) gefrustreerd.