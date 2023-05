WEER. Kans op helder met enkele wolkenvelden in Vilvoorde vanochtend

Beelden op nutskasten tonen de dorpen van weleer

In Grimbergen worden 12 nutskasten van Fluvius bekleed met een erfgoedsticker. De aandachtige inwoner zal er al enkele gespot hebben. Er is telkens een duidelijke link tussen het beeld op de nutskast en de locatie hiervan. Je vindt de bestickerde nutskasten verspreid over heel Grimbergen. De Dienst Toerisme blijft op zoek naar mooie en interessante beelden