WEER. In Vilvoorde kans op bewolking vanochtend

“Gebruik je bescher­ming” Dermatolo­gen waarschu­wen Brusselse jongeren voor huidkanker

Ernstige zonnebrand op jonge leeftijd verhoogt het risico op verdachte vlekjes op volwassen leeftijd. Met de slogan ‘Gebruik je bescherming?’ vragen dermatologen (Brusselse) jongeren hun huid te behoeden voor de zon en regelmatig na te kijken. “De huid is het enige orgaan dat we zelf kunnen zien”, benadrukt dermatoloog Thomas Maselis dinsdag bij de voorstelling van de campagne in het Belgisch Stripmuseum in Brussel.