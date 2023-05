WEER. In Vilvoorde helder weer vanochtend

Jong N-VA protes­teert tegen subsidies voor Franstali­ge organisa­tie in Grimbergen

Uit een reportage van RTBF bleek enkele weken geleden dat de Franse Gemeenschap via een omweg subsidies uitkeert aan Franstalige culturele organisaties in Vlaanderen. Eén van die organisaties is de Association Culturelle de Grimbergen (ACG), die jaarlijks zo’n 7.200 euro aan subsidies ontvangt. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de Grimbergse afdeling van Jong N-VA, die afgelopen weekend actie voerde bij een activiteit van ACG in de Plantentuin van Meise.