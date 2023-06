WEER. Helder met enkele wolkenvelden in Vilvoorde vanochtend

Nieuwe tegenslag voor MS Center: Raad voor Vergun­nings­be­twis­tin­gen vernietigt vergunning opnieuw

Voor de tweede keer heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de bouw van een nieuw MS Center en een psychiatrisch verzorgingstehuis in Melsbroek vernietigd. Volgens de Raad heeft de provincie niet zorgvuldig genoeg onderzocht of het nieuwe project zich voldoende inpast in de omgeving. Hoe reageert het MS Center zelf na de nieuwe domper?