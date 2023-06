WEER. Bewolkt weer in Vilvoorde vanochtend

Verhoogde PFAS-waar­den: inwoners Faubourg en Peutie worden tot voorzich­tig­heid gemaand

Ook Vilvoorde kampt met een PFAS-probleem, meldt de stad. Aan de site Woluwe Property Corner, aan de Leuvensesteenweg 248, heeft afvalmaatschappij OVAM verhoogde waarden van de chemische stoffen in het grondwater vastgesteld. Wie in een straal van 500 meter rond de site woont, gebruikt best geen grond- of putwater meer. Deze zone omvat een deel van de wijken Peutie en Faubourg.