Week van het bos brengt leerlingen De Knipoog naar buiten

“We verdeelden ons in kleine groepjes en gingen aan de slag om zoveel mogelijk sterren te verdienen aan de hand van de schatkaart. We onderzochten bomen en hun bladeren, we vonden kriebelbeestjes, we legden de kringloop van het water uit in het zand, we voelden de aarde met blote voeten, we vonden paddenstoelen, we maakten zelf kriebeldiertjes met natuurlijke elementen, en ga zo maar door”, klinkt het. “Oh ja, we hebben ook een wiskundedoel bereikt: we ondervonden dat de tijd sneller lijkt te gaan wanneer we iets leuks doen”, besluit juf Daniella.