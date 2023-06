Wat te doen dit weekend in Brussel, de Rand en het Pajottenland?: van Paradise City in Perk tot klassieke muziek in de hoofdstad

Van 750 liter per maand naar een tienvoud daarvan: Brouwerij Sweynbeer neemt intrek in leegstaan­de Gildezaal en kosterwo­ning

Vandaag brouwt Brouwerij Sweynbeer haar bier nog in een bijgebouw van een woning, maar binnenkort verhuizen de brouwers naar de Gildezaal en de kosterswoning in de dorpskern van Elewijt. Daarmee komt er een einde aan de leegstand van de historische gebouwen en gaat de brouwcapaciteit van Sweynbeer van 750 naar 7.500 liter per maand. “Maar we gaan er meer dan alleen maar brouwen”, klinkt het vastberaden.