Wagen gaat op spectaculaire wijze over de kop op viaduct

Diegem BIN Hotel moet toenemende criminali­teit in hotels inperken: “Veiligere omgeving voor onze klanten creëren”

Diefstallen in de lobbyruimte, gauwdiefstallen, inbraken in kamers en vandalisme: de hotels in Diegem krijgen steeds vaker met criminaliteit te maken. Daarom wordt nu samen met politiezone VIMA een BIN Hotel opgericht. Via dat buurtinformatienetwerk kunnen hotels mekaar op de hoogte brengen wanneer criminelen actief zijn. “En zo zal de politie ook sneller kunnen ingrijpen”, klinkt het. Hotelgasten blijken namelijk een aantrekkelijk doelwit te zijn voor gauwdieven.

30 november