Vrouw rijdt rond met vervalst rijbewijs: “Via rijschool gekregen”

Op 24 oktober 2021 was de vrouw betrokken bij een ongeval in Vilvoorde. De politie werd erbij gehaald en het rijbewijs van de vrouw werd gevraagd. “Al meteen was duidelijk dat er enkele onregelmatigheden waren”, aldus het parket. “Een onderzoek werd geopend en hieruit bleek dat het rijbewijs vervalst was.” De vrouw gaf meteen aan dat ze het via een rijschool in Oostende had gekregen. “Ze heeft 700 euro betaald en heeft het via de post gekregen", aldus de verdediging. “Ondertussen is ze opnieuw bezig met het behalen van haar rijbewijs.” Daarom vroeg de verdediging de vrijspraak of de opschorting. Het parket vorderde een werkstraf of -als ze dit niet zou willen doen- een celstraf van 6 maanden met uitstel. Uitspraak op 18 april.