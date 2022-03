Vrouw loopt dubbele armbreuk op na confrontatie met ex: “Ze wilde me slaan”

Atletiek BK indoor Noor Vidts en Isaac Kimeli tanken vertrouwen op het BK indoor in Lou­vain-la-Neu­ve

Het aantal atleten dat reeds voldeed aan de limieten voor het WK indoor in Belgrado gaat voort in stijgende lijn. Zo voegde Isaac Kimeli zich aan de selectie toe dankzij zijn titel op de 3.000m in een prachtige chrono. Noor Vidts was van haar kant al verzekerd van haar deelname in de vijfkamp. Ze zette die selectie nog wat kracht bij met persoonlijke records op de 60m horden en in het kogelstoten.

27 februari