Vrijspraak voor jongeren die ‘leunden’ tegen Brico

In de nacht van 5 op 6 december hingen de twee rond op de parking van de Brico. “Ze keken er rond en klommen over de poort naar de ruimte van de leveranciers”, aldus het parket, dat ervan.overtuigd was dat de twee wilden inbreken in de winkel. Ze konden even later opgepakt worden. “We waren dronken en herinneren ons niets”, klonk het unisono bij hun verhoor. Volgens de verdediging waren de twee gewoon aan het drinken op de parking en was er geen sprake van inbraakplannen. Daarom werd bij de behandeling van het dossier met overtuiging de vrijspraak gevraagd. “Deze twee mannen zijn nu niet meteen Jerommekes. Wat hadden ze kunnen stelen daar? Minstens een aanhangwagen hadden ze nodig gehad om het te vervoeren”, pleitte David Dendoncker voor een van hen.”Op de beelden zie je hen ook enkel leunen tegen de deur. Doen inbrekers dat alvorens ze hun slag slaan? Ik denk het niet.” De rechtbank had oren naar de argumenten van de jonge strafpleiter en sprak de twee vrij.